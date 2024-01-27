На фестивале в Китае представили подмосковные товары

Участие в ярмарке принимают 10 компаний из Московской области

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. На фестивале-ярмарке "Сделано в России" в Китае свои товары представили 10 компаний из Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"В китайской провинции Ляонин стартовала фестиваль-ярмарка "Сделано в России". Здесь представлена продукция более чем 130 российских компаний и порядка 1,5 тыс. товаров. В числе участников ярмарки - 10 компаний из Подмосковья", - сказали в пресс-службе.

В числе участников ярмарки от Подмосковья: ООО "СМАРТ", ООО "ПК "Красота и здоровье", ООО "Кондитерская фабрика "Волшебница", ООО "ТД "Сан Гран", ООО "Раменский кондитерский комбинат", ООО "Плодоимпорт", ЗАО "МПК", ООО "Айскейк-Эко", ООО "ТД Черкизово" и ООО "Торговая компания "Мираторг". Помимо ярмарки мероприятие предусматривает фестивальную и культурно-развлекательную программу: концерты, дегустации и мастер-классы, выступление фольклорных коллективов и многое другое. Ожидается, что за неделю мероприятие в Ляонине посетят около 3 млн человек.

"Подмосковье и Китай - давние и проверенные партнеры, которые одинаково эффективно развивают и экспортную, и инвестиционную работу. Так, один из примеров такого взаимодействия - крупный логистический проект порта Ляонина, который совместно с РЖД создал в Подмосковье логистический комплекс "Белый Раст". Продолжаем мы расширять и экспортное взаимодействие. Совместно с китайскими властями и РЭЦ мы работаем над тем, чтобы узнаваемость подмосковных товаров на китайском рынке значительно выросла, особенно в сегменте B2C. Эту задачу как раз и решает наша ярмарка. Не менее эффективны и шоу-румы товаров из Подмосковья, число которых мы постепенно наращиваем, причем не только в Китае, но и в других странах", - поделилась заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.