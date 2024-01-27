В Москве средний рост производительности труда у участника нацпроекта составил 40%

По данным мэра города Сергея Собянина, рост зарплаты достиг в среднем 19%

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Всего 260 компаний в Москве стали участниками национального проекта "Производительность труда", средний рост показателя на производстве составляет 40%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Продолжим реализацию нацпроекта "Производительность труда" в Москве. На конец 2023 года в него было вовлечено 260 столичных предприятий. Средний рост производительности труда на одном производстве благодаря нацпроекту - 40%", - написал Собянин.

По его словам, экономический эффект для одной компании в среднем - 40 млн рублей в год, рост зарплаты - 19%. В рамках проекта город с 2022 года помогает московским предприятиям оптимизировать использование ресурсов, высвободить специалистов для решения новых задач, обучить сотрудников применять технологии бережливого производства.

Сейчас в столице рекордно низкий уровень безработицы и стабильный спрос на высококвалифицированных специалистов. Для развития экономики в таких условиях важно идти на опережение по росту производительности труда, добавил мэр.

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятие.