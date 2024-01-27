Глава "Газпром нефти" рассказал о состоянии рынка

Предложение в настоящий момент немного превышает спрос, заявил Александр Дюков

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Предложение на рынке нефти в настоящий момент немного превышает спрос, есть небольшой профицит. Об этом журналистам сказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Небольшой профицит", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, сокращение добычи странами ОПЕК+ в январе позволит сбалансировать рынок.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.