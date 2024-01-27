Решетников и министр инвестиций Мьянмы открыли заседание межправкомиссии в Москве

В рамках мероприятия участники обсудят вопросы наращивания двустороннего товарооборота, реализацию проектов в области промышленности и энергетики, перспективы развития сотрудничества в сфере образования и увеличения взаимного турпотока

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо как сопредседатели открыли заседание двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, организованной на полях выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

Предполагается, что в рамках пленарного заседания участники обсудят вопросы наращивания двустороннего товарооборота, реализацию проектов в области промышленности и энергетики, перспективы развития сотрудничества в сфере образования и увеличения взаимного турпотока.

Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.