Министр инвестиций Мьянмы заявил, что многоотраслевое сотрудничество с РФ набирает обороты

Кан Зо отметил, что беседы глав государств показали, что у двух стран "есть все необходимые факторы для развития сотрудничества"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Многоотраслевое экономическое сотрудничество между Мьянмой и Россией уже набирает обороты. Об этом заявил министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо на двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, проходящей на полях выставки-форума "Россия".

"Многоотраслевое экономическое сотрудничество между двумя странами уже набирает обороты. Государственные визиты и продуктивное обсуждение между главами двух стран также свидетельствует об укреплении сотрудничества", - отметил министр

Он подчеркнул, что беседы глав государств показали, что у двух стран "есть все необходимые факторы для развития сотрудничества". "Кроме того, такое взаимодействие глав государств помогает нам понять, в каком направлении мы должны двигаться для обсуждения всеобъемлющего экономического сотрудничества в интересах наших народов, - продолжил он. - Считаю, что регулярное проведение заседаний комиссии будет взаимовыгодно для обеих стран".

Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.