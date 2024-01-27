Шульгинов заявил, что добыча нефти в РФ в 2024 году может сохраниться на уровне 2023 года

Министр энергетики отметил, что страна немного снизила экспорт, но повысила производство

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Министерство энергетики России пока ждет сохранения уровня добычи нефти в 2024 году на уровне 2023 года, сказал журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.

"Добыча нефти в 2024 году пока прогнозируется на уровне прошлого года, а по факту - как получится", - сказал он.

Что касается топливообеспечения, то он заметил, что страна немного снизила экспорт, но повысила производство. "Пока не видим проблем на ближайшие месяцы, а дальше будем смотреть. Пожар на нефтебазе в Туапсе не сказался на ситуации с топливообеспечением российских потребителей, поскольку объект является экспортоориентированным", - добавил он.

Вице-премьер России Александр Новак ранее в статье для журнала "Энергетическая политика" писал, что, по оперативным данным, в 2023 году зафиксировано незначительное снижение - менее 1% - добычи нефти и газового конденсата (порядка 530 млн тонн), что связано с участием страны в соглашении ОПЕК+.