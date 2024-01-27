"Роснефть" в 2023 году добыла рекордные 106 млрд куб. м газа

Вице-президент компании Сергей Менжинский сообщил, что доля рынка составила 14%

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. "Роснефть" по итогам 2023 года поставила рекорд по добыче газа, нарастив ее более чем на 42%, до 106 млрд куб. м, заявил первый вице-президент компании Сергей Менжинский. Компания довела долю на рынке до 14%, добавил он.

"Роснефть" является также крупнейшим независимым производителем газа. Мы в этом году достигли своего максимального исторического рекорда - 106 млрд куб. м газа мы добыли, и доля рынка наша составила 14%", - сказал он на Дне энергетики в рамках форума-выставки "Россия".

Говоря о нефтедобыче, Менжинский отметил, что на компанию приходится 40% общей добычи в стране и 35% ее прироста по РФ в целом, а по Восточной Сибири - 75% .

Первый вице-президент компании добавил, что "Роснефть" в 2023 году заплатила 4 трлн рублей налогов.

"Компания вносит существенный вклад в бюджет РФ, только по итогам пяти лет мы заплатили в бюджет налогов порядка 18 трлн рублей. Каждый шестой рубль, который поступает в бюджет РФ, поступает от компании "Роснефть". В этом году объем бюджетных платежей компании составил 4 трлн рублей", - сказал он.

Кроме того, топ-менеджер сообщил, что компания также работает над внедрением технологий по производству из пластовой жидкости редкоземельных металлов и лития.

В 2022 году добыча газа "Роснефти" также достигла исторического максимума в 74,4 млрд куб. м, превысив показатель 2021 года на 15%. За девять месяцев 2023 года компания нарастила добычу газа на 33%, до 1,5 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. В третьем квартале добыча газа составила 1,5 млн баррелей н. э. в сутки.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.