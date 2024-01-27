Росатом намерен кратно увеличить атомную генерацию на Урале к 2040-м годам

По словам гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева, произойдет переход от 20% атомной генерации до 25%

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" намерена в ближайшие десятилетия кратно увеличить выработку электроэнергии атомными электростанциями на Урале, а также прийти в Сибирь и на Дальний Восток с мощными АЭС. Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на Дне энергетики на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Мы, конечно, должны полностью обновить парк атомных электростанций в центре России, кратно увеличить генерацию на Урале, прийти в Сибирь и на Дальний Восток с мощными станциями и поработать на малых станциях в технологически изолированных системах Севера. Более 40 блоков нам предстоит построить до 2040-х годов, возместить наших ветеранов - блоки советского дизайна", - сказал Лихачев.

По его словам, таким образом произойдет переход от нынешних 20% атомной генерации до 25% в 2040-е годы. Как говорится в презентации Лихачева, на Урале планируется ввести 8,8 ГВт мощностей, в Сибири - 5,3 ГВт, на Дальнем Востоке - 3 ГВт, а в технологически изолированных энергосистемах Чукотки и Камчатки - 0,5 ГВт. В целом до 2045 года предстоит построить 61 энергоблок и ввести 51 ГВт.

"Мы готовы к этой работе, это действительно вдохновляющий национальный проект", - добавил Лихачев.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.