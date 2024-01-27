РЭЦ подписал с китайскими партнерами в Шэньяне меморандум о сотрудничестве

Церемония состоялась в Шэньяне на первой ярмарке-фестивале "Сделано в России"

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) и правительство района Ляочжун города Шэньян (административный центр провинции Ляонин) подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Церемония подписания состоялась в Шэньяне на первой ярмарке-фестивале "Сделано в России".

В районе Ляочжун расположен Российско-китайский торгово-промышленный парк. "В ноябре прошлого года мы посетили с ознакомительным визитом этот парк и увидели интересные инвестиционные возможности для российских компаний", - рассказала корреспонденту ТАСС на выставке генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Она уточнила, что российские резиденты уже присутствуют в этой торгово-промышленной зоне. По ее словам, меморандум о сотрудничестве будет мотивировать российские компании пользоваться преференциями парка для своего производства.

"Мы видим потенциальные возможности, мы видим интересы китайского руководства к созданию преференциальных условий для российских резидентов, и мы будем мотивировать российские компании использовать все преимущества преференциальных регуляторных режимов, которые существуют в России и Китае, чтобы снижать себестоимость и повышать конкурентоспособность нашей продукции", - сказала Никишина.

"Парк китайско-российского торгово-экономического сотрудничества стал крупнейшей, хорошо оборудованной и полнофункциональной платформой для торгово-экономического сотрудничества и промышленного развития с Россией в Ляонине", - заявил в ходе выставки "Сделано в России" мэр Шэньяна Люй Чжичэн.

24 февраля 2023 года состоялась презентация Российско-китайского торгово-промышленного парка в Шэньяне. Форум, на котором присутствовало руководство города и представители деловых кругов России и Китая, стал крупнейшим мероприятием с участием отечественного бизнеса, организованным в Ляонине за последние годы. Участники мероприятия подписали 40 контрактов, условиями которых предусмотрено совершение торговых сделок на общую сумму 7,87 млрд юаней (84,5 млрд рублей).

"Сделано в России"

В мероприятии, которое проходит с 27 января по 4 февраля в городах Шэньян и Далянь, принимают участие около 130 компаний из 30 регионов России. Среди них производители мясной продукции "Мираторг" и "Черкизово", пивоваренная компания "Балтика", холдинг "Объединенные кондитеры" и кондитерское объединение "Славянка", производитель макаронных изделий и муки "Макфа", производитель консервированной овощной продукции "Дядя Ваня", дальневосточная компания "Русский краб" и многие другие. На выставке представлены почти 1,5 тыс. наименований товаров. Цель мероприятия - заинтересовать и вовлечь посетителей в работу ярмарки и повысить узнаваемость продукции под брендом "Сделано в России".

Гости ярмарки смогут не только оценить продукцию российских производителей, но и послушать музыкальные коллективы из России и Китая, поучаствовать в мастер-классах по традиционным российским промыслам, а также посетить фотозону в русском стиле.

Годы культуры России и Китая проходят в 2024-2025 годах. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" дает старт серии мероприятий по продвижению российского экспорта в провинциях КНР в течение этих двух лет. Выставка проходит при поддержке Российского экспортного центра, правительства России и правительства провинции Ляонин.