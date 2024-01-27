Шульгинов заявил о незначительном сокращении экспорта нефтепродуктов

Россия увеличила производство после аварий на объектах ТЭК, отметил глава Минэнерго

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Россия незначительно снизила экспорт бензина и увеличила производство после аварий на объектах ТЭК, проблем с обеспечением топливом нет, заявил журналистам глава Минэнерго Николай Шульгинов.

"Мы немного снизили экспорт, немножко повысили производство. Пока не видим проблем на ближайшие месяцы, а дальше будем смотреть", - сказал он.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.