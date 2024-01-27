Решетников анонсировал открытие филиала Дальневосточного университета в Мьянме

Министр экономического развития отметил, что Москва также заинтересована в преподавании русского языка на территории Мьянмы в том числе для того, чтобы готовить специалистов для привлечения в российскую экономику

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет первым из российских вузов откроет свой филиал в Мьянме. Об этом рассказал министр экономического развития России Максим Решетников по итогам четвертого заседания межправительственной российско-мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое прошло на площадке ВДНХ в Москве.

"Дальневосточный университет будет первым [из российских вузов], который откроет свой филиал на территории Мьянмы. Договоренности об этом есть. И будем преподавать, развивать медицинское направление, IТ-услуги", - сказал министр.

Он отметил, что Россия также заинтересована в преподавании русского языка на территории Мьянмы в том числе для того, чтобы готовить специалистов для привлечения в российскую экономику.

Россия и Мьянма в конце 2022 года подписали протокол о развитии сотрудничества в ключевых отраслях. Он охватывает различные сферы двустороннего взаимодействия. Речь идет в том числе о сотрудничестве в таможенной сфере, в области охраны санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в сфере образования и науки, а также энергетики. Кроме того, планируется развивать двустороннюю правовую базу в других отраслях. Отдельный блок посвящен расширению взаимодействия в сфере торговли.