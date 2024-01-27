Генконсул РФ в Шэньяне заявил о продвижении российских товаров в Северо-Восточном Китае

Проведение в провинции Ляонин фестиваля-ярмарки "Сделано в России" свидетельствует о том, что РФ расширяет свое присутствие на рынках стран Азии, отметил Сергей Черненко

ШЭНЬЯН /Китай/, 27 января. /ТАСС/. Проведение в провинции Ляонин на северо-востоке Китая фестиваля-ярмарки "Сделано в России" свидетельствует о том, что РФ расширяет свое присутствие на рынках стран Азии. Россия и КНР успешно сотрудничают в организации таких крупных мероприятий. Об этом сказал ТАСС генконсул РФ в Шэньяне Сергей Черненко.

"Проведением столь масштабной ярмарки Россия и Китай демонстрируют способность развивать конструктивное сотрудничество, российские компании расширяют присутствие на китайском и других азиатских рынках", - отметил дипломат. Он указал на растущий спрос на российские товары в Северо-Восточном Китае, где уже популярны качественные продукты из РФ.

Ярмарку, добавил генконсул, сопровождает обширная культурная программа, которая призвана шире познакомить китайских друзей с российскими традициями.

В ходе мероприятия пройдут тематические дискуссии и деловые переговоры, планируется подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между АО "Российский экспортный центр" и департаментом коммерции провинции Ляонин.

Открытие фестиваля-ярмарки "Сделано в России" состоялось в Шэньяне - административном центре северо-восточной китайской провинции Ляонин. В мероприятии принимают участие около 130 компаний из 30 регионов России. Среди них производители мясной продукции "Мираторг" и "Черкизово", пивоваренная компания "Балтика", холдинг "Объединенные кондитеры" и кондитерское объединение "Славянка", производитель макаронных изделий и муки "Макфа", производитель консервированной овощной продукции "Дядя Ваня", дальневосточная компания "Русский краб" и многие другие.