Инвестиции в строительство ВИЭ в 2023 году достигли 600 млрд рублей

По данным "Юнигрин Энерджи", к 2035 году объем инвестиций может превысить 1,3 трлн рублей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Суммарные инвестиции в строительство возобновляемой генерации в России на конец 2023 года составили 600 млрд рублей, сообщил генеральный директор "Юнигрин Энерджи" Игорь Шахрай в рамках пленарной сессии Дня энергетики на выставке-форуме "Россия".

Также из презентации главы компании следует, что к 2035 году объем инвестиций может превысить 1,3 трлн рублей.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 г. по 12 апреля 2024 г. на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.