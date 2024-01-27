Ассоциация молодых фермеров Франции обещала заблокировать дороги к Парижу 29 января

Они требуют масштабных мер поддержки аграриев

ПАРИЖ, 27 января. /ТАСС/. Ассоциация Jeunes agriculteurs обещает заблокировать в ночь на понедельник, 29 января, ведущие к Парижу дороги, требуя масштабных мер поддержки аграриев. Об этом заявил представитель профцентра Максим Бюизар.

"Мы хотим, чтобы ни один грузовик не смог проехать в столицу, - сказал Бюизар в эфире телеканала BFMTV. - Это будет продолжаться столько, сколько необходимо, но не менее пяти дней".

Он уточнил, что фермеры приступят к активным действиям по блокировке дорог уже в ночь на понедельник, 29 января.

В свою очередь генеральный секретарь этого профцентра Пьеррик Орель в эфире радиостанции RMC отметил, что "Молодые фермеры" приостанавливают блокаду на выходные, однако уже с начала недели возобновят протесты в полную силу. "Нам нужно отдохнуть, и сегодня днем (27 января - прим. ТАСС) мы прекратим блокаду, однако на следующей неделе возобновим протест", - сказал Орель. По его словам, во время этой паузы члены ассоциации будут "разрабатывать стратегию протестных действий на следующую неделю".

Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь анонсировал серию мер по упрощению бюрократических процедур и защите работников сельскохозяйственной сферы в республике в ответ на озвученные ранее требования профсоюзов. Ближайшие три недели, по его словам, станут "месяцем упрощения" бюрократических процедур. Среди прочего Атталь упомянул и одно из главных требований фермеров - отказ от повышения цен на топливо для спецтехники.

Массовые демонстрации фермеров проходят во Франции на фоне недовольства работников отрасли падением доходов из-за инфляции и расширения импорта во Францию сельскохозяйственной продукции с Украины. Также аграрии выступают за упрощение бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС, и за менее жесткое регулирование сельского хозяйства. Фермеры при помощи тракторов блокируют автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных органов. По данным Национальной федерации профсоюзов фермеров, по состоянию на вечер пятницы в протестах принимали участие 72 тыс. фермеров, которые выехали на дороги 85 из 96 департаментов на 41 тыс. тракторов.