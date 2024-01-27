В "Газпром нефти" не видят необходимости в новых ограничениях на экспорт топлива

Глава компании Александр Дюков сообщил о выполнении рекомендации правительства и росте переработки нефти

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. "Газпром нефть" на данный момент не видит необходимости во введении новых ограничений на экспорт топлива из России, компания отмечает профицит предложения на рынке. Об этом журналистам сказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Дня энергетики на международной выставке-форуме "Россия".

"В данный момент мы видим профицит предложения. Объем производства превышает объемы потребления. В этом (в ограничениях экспорта - прим. ТАСС) нет необходимости", - сказал он.

Дюков также сообщил, что "Газпром нефть" выполнила рекомендацию правительства и уже нарастила переработку нефти. По итогам года объем также вырастет, как и производство бензинов и дизеля.

"Мы планировали увеличить, и уже увеличили, существенно. В этом году мы планируем увеличить объемы переработки и выпуск светлых нефтепродуктов: дизельного топлива и автобензинов", - сказал он.

В 2022 году компания смогла переработать рекордный объем нефти - 41 млн тонн.

Кроме того, Дюков отметил, что компания намерена продолжить отгрузку нефти по Севморпути в 2024 году, так как эффективность этого маршрута становится все лучше. "Сокращается время доставки, сокращаются транспортные расходы. Мы планируем продолжить отгрузки по Северному морскому пути в этом году", - добавил глава "Газпром нефти".

Ранее вице-премьер России Александр Новак также сообщал, что правительство не считает необходимым предпринимать какие-либо новые меры на рынке топлива, в том числе по запрету экспорта, из-за роста стоимости бензина и дизеля на бирже в начале года.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.