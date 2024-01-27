"Газпром нефть" намерена сохранить объем инвестпрограммы на уровне 2023 года

Глава компании Александр Дюков до этого сообщал о планах сохранить объем инвестиционной программы в 2023 году на уровне 2022 года

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. "Газпром нефть" планирует сохранить объем инвестпрограммы на текущий год на уровне 2023 года, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Дня энергетики на международной выставке-форуме "Россия".

"Инвестпрограмма останется на том же уровне, что и в прошлом году", - сказал он.

Ранее глава компании сообщал, что "Газпром нефть" намерена сохранить объем инвестиционной программы в 2023 году на уровне 2022 года. В 2022 году компания планировала свою инвестпрограмму на уровне около 520 млрд рублей.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.