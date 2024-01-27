Новак заявил, что РФ готова поставлять газ в Европу разными маршрутами

Вице-премьер отметил, что пока такого желания не видит

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. РФ готова поставлять газ в Европу разными маршрутами и после завершения контракта на транзит газа через Украину в 2024 году, однако пока не видит желания обсуждать этот вопрос, заявил вице-премьер Александр Новак.

"Мы всегда готовы продолжать поставки газа в Европу, и не только по тому маршруту, который сегодня действует до конца 2024 года. Если будет желание другой стороны по продолжению, мы готовы будем обсуждать эти вопросы. Пока мы такого желания не видим", - сказал он журналистам на Дне энергетики в рамках форума-выставки "Россия".

В декабре 2019 года "Газпром" и "Нафтогаз" договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность предполагает принцип "качай или плати": плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.

Ранее глава украинского "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что Киев не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. Он подчеркнул, что Украина не разрывает контракт сейчас только из-за европейских партнеров.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.