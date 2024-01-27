При этом поставки газа на внутренний рынок составили 501 млрд куб. м

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Россия в 2023 году экспортировала в дружественные страны 76 млрд куб. м газа, следует из презентации первого замминистра энергетики РФ Павла Сорокина к выступлению в рамках Дня энергетики на международной выставке-форуме "Россия".

Этот показатель учитывает как трубопроводные поставки, так и отгрузки СПГ. Производство СПГ в России в прошлом году составили 32 млн тонн.

При этом поставки газа на внутренний рынок РФ в 2023 году составили 501 млрд куб. м. Инвестиции в газификацию России в 2023 году составили 87 млрд рублей, сказано в презентации.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.