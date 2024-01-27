Решетников сообщил о подключении банков Мьянмы к российскому аналогу SWIFT

Министр экономического развития отметил, что появилась возможность прямых расчетов через корсчета, без участия третьих стран

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Банки Мьянмы стали подключаться к российскому аналогу системы передачи финансовых сообщений SWIFT - СПФС. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе бизнес-форума с предпринимателями Мьянмы и РФ.

"Чтобы бизнес мог свободно покупать и продавать продукцию, растет сотрудничество в финансово-банковском секторе. Расширяется сеть корреспондентских счетов между нашими странами. Банки Мьянмы подключаются к российскому аналогу SWIFT - СПФС. Появилась возможность прямых расчетов через корсчета, без посредничества третьих стран", - сказал он.

Решетников добавил, что активно развивается инфраструктура поддержки делового сотрудничества. Республику посещают российские бизнес-делегации, год работает Торговое представительство России в Мьянме, в 2023 году начал работать совместный Деловой совет.

"Рассчитываем, что сотрудники таких структур будут и дальше помогать бизнесу выбирать перспективные направления для сотрудничества. Решать конкретные вопросы бизнеса по проектам, в том числе туристическим", - отметил министр.