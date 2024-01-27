27 января, 12:05,
обновлено 27 января, 12:35

В Росатоме не сомневаются в обеспечении безопасности ЗАЭС

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. Владимир Гердо/ ТАСС
Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев
© Владимир Гердо/ ТАСС

Глава корпорации Алексей Лихачев отметил, что Россия следует всем пяти принципам безопасности Запорожской АЭС, установленным МАГАТЭ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Безопасность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) обеспечена, никаких сомнений в этом нет. Об этом заявил журналистам генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

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"Ситуация на станции находится под контролем. На сегодняшний день около 4,5 тыс. работников заключили контракты с эксплуатирующей организацией. Все блоки находятся в режиме останова. На одном блоке разогнаны парогенераторы, чтобы дать тепло в холодное время и на Энергодар, и на сами станционные сооружения. И в этом смысле никаких сомнений у нас безопасности [Запорожской АЭС] нет", - сказал он.

Лихачев добавил, что концерн "Росэнергоатом" приобрел "целую флотилию мобильных генераторных установок". "В случае потери энергоснабжения, в случае каких-то неприятностей, связанных с внешней электрической сетью, мы полностью обеспечены на десятки суток соответствующей дизель-генераторной поддержкой, есть запасы топлива. Очень четко работает персонал, он опытный", - отметил глава Росатома.

Пять принципов безопасности ЗАЭС

Лихачев заявил, что Россия следует всем пяти принципам безопасности Запорожской АЭС, установленным МАГАТЭ, которое не зафиксировало никаких отклонений в этой сфере.

"Он (глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси - прим. ТАСС) говорит о том, что на сегодняшний день все принципы безопасности на станции сохраняются: и глобальные семь принципов МАГАТЭ, и те пять задач, которые он поставил как гендиректор МАГАТЭ относительно станции, находящейся фактически в зоне боевых действий. И, конечно же, вот эти пять принципов, которые в МАГАТЭ обозначили для Запорожской атомной станции, - так вот Россия выполняет эти пять принципов. И никаких отклонений за прошедшие сроки МАГАТЭ не зафиксировало. И мы с этим соглашаемся", - отметил Лихачев.

Консультации с МАГАТЭ

Глава Росатома заявил, что корпорация готовится к полноформатным консультациям с МАГАТЭ и лично с Гросси по ситуации на Запорожской АЭС.

"Мы готовимся к полноформатным консультациям с МАГАТЭ и Гросси лично [по ситуации на ЗАЭС]. Они всегда проходят в межведомственном формате, с привлечением Ростехнадзора, министерства обороны, Росгвардии, тех, кто действительно охраняется и защищает станцию от возможных рисков", - сказал он.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин распорядился о передаче ЗАЭС в федеральную собственность, в настоящее время станцией управляет Росатом. 

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РоссияЛихачев, Алексей ЕвгеньевичГросси, Рафаэль