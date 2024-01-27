Хайнань благодаря обнулению тарифов снизил издержки импортеров на $520 млн

По информации "Хайнань жибао", стоимость товаров, ввезенных на остров по беспошлинному режиму с декабря 2020 года, составила $2,74 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 27 января. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань благодаря обнулению тарифов на отдельные виды сырья и продукции производственного назначения за последние три года уменьшила издержки компаний-импортеров на 3,7 млрд юаней ($520 млн по текущему курсу). Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" со ссылкой на местную таможню.

По сведениям издания, стоимость товаров, ввезенных на остров по беспошлинному режиму с декабря 2020 года, составила 19,57 млрд юаней ($2,74 млрд). Как уточняется, по мере увеличения степени открытости Хайнаня власти повышают и эффективность контролирующих механизмов. Особое значение администрация провинции придает экспериментальным мерам, нацеленным на оптимизацию системы управления ресурсами предприятий. В частности, прилагаются активные усилия по упрощению таможенного декларирования для зарегистрированных на острове компаний, которые производят продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Хайнань продолжает стимулировать торговлю, оптимизируя расходы потребителей благодаря динамично развивающейся системе дьюти-фри. Согласно официальной статистике, в 2023 году объем продаж магазинов беспошлинной торговли провинции вырос более чем на 25% и составил 43,76 млрд юаней ($6,15 млрд). Количество посетителей, которые приобрели в них товары, за указанный период увеличилось примерно на 60% и превысило 6,75 млн.

Все более важную роль в развитии Хайнаньского порта свободной торговли играет зона международного оздоровительного туризма "Лэчэн" на востоке острова, специализирующаяся на импорте лицензированных лекарств и медицинского оборудования. Провинция постоянно расширяет перечень этих востребованных товаров, способствуя удовлетворению высокого спроса, который на них существует в Китае.

Параллельно Хайнань стимулирует экспорт нефтепродуктов за счет упрощения таможенных процедур. Благодаря этому время, которое требуется внешнеторговым компаниям для оформления поставок, сократилось примерно вдвое. Аналогичные меры применяются и в отношении отдельных видов импортных товаров, в частности сельхозпродукции: так, прохождение контроля для ввоза фруктов ускорилось на 85%, цемента - на 90%.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.