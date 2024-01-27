Новак заявил, что РФ довела снижение поставок нефти и нефтепродуктов до 500 тыс. б/с

До декабря было 300 тыс. б/с, отметил вице-премьер

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. РФ довела снижение поставок нефти и нефтепродуктов до 500 тыс. б/с, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы с 1 января увеличили. До декабря было 300 тыс. (б/с - прим. ТАСС), с января - 500 (тыс. б/с - прим. ТАСС), это суммарно топливо и нефть", - сказал он на Дне энергетики в рамках форума-выставки "Россия".

В ноябре 2023 года Новак заявлял, что Россия приняла решение углубить объемы сокращения поставок нефти и топлива с текущих 300 тыс. баррелей до 500 тыс. баррелей в сутки. Эта мера продлится до конца марта 2024 года. При этом Россия планировала начать наращивать объемы ограничения поставок уже с декабря, а с января 2024 года намерена в полном объеме выполнить обязательства по добровольному сокращению поставок нефти и топлива.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.