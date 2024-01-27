В Мьянме с февраля заработают карты "Мир"

Министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо отметил, что это будет удобно не только туристам, но и инвесторам

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Удобные финансовые инструменты для российских инвесторов появятся в Мьянме с 20 февраля, карты платежной системы "Мир" заработают в стране для туристов и инвесторов. Об этом заявил министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо на российско-мьянманском бизнес-форуме на полях выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве.

"Мы сейчас можем дать возможность [российским инвесторам] с 20 февраля этого года использовать удобные финансовые инструменты. Сейчас можно получить соответствующую карту, которая будет работать в нашей экономике. Можно будет воспользоваться картой "Мир". И очень легко, с момента, как эта программа заработает в нашей стране, будет проводить платежи. Для туристов это будет очень удобно, для инвесторов это также будет хорошей возможностью", - отметил министр.

Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.