"Россети" инвестировали 528 млрд рублей в 2023 году

Группа ожидает их роста в 2024 году

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Инвестиции группы "Россети" по итогам 2023 года превысили 528 млрд рублей, в 2024 году прогнозируется рост инвестиций, сообщил ТАСС генеральный директор компании Андрей Рюмин, слова которого передала пресс-служба.

"Объем инвестиций в модернизацию и строительство энергообъектов растет. В прошлом году у нас была рекордная инвестпрограмма - более 528 млрд рублей. В этом году, скорее всего, превысим достигнутый уровень", - сказал он.

В 2022 году объем инвестиций "Россетей" вырос до рекордных 435 млрд рублей. Сообщалось, что в 2023-2024 годах они достигнут рекордных 1 трлн рублей, при этом около 40% будет направлено на реализацию программ в Сибири и на Дальнем Востоке, говорил Рюмин.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.