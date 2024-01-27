"Интер РАО" экспортировала в Китай 3,1 млрд кВт·ч электроэнергии в 2023 году

В 2022 показатель составил рекордные 4,6 млрд кВт·ч, сообщила официальный представитель компании Александра Панина

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Компания "Интер РАО" - оператор экспорта-импорта электроэнергии в России - снизила объемы поставок в Китай до 3,1 млрд кВт·ч в 2023 году с рекордных 4,6 млрд кВт·ч годом ранее. Об этом сообщила журналистам официальный представитель компании Александра Панина в кулуарах Дня энергетики в рамках международной выставки-форума "Россия".

"Китай у нас вышел 3,1 млрд кВт·ч, это ниже рекордного 2022 года, в котором было 4,6 млрд кВт·ч", - сказала она, добавив, что на поставках сказались ограничения со стороны "Системного оператора" во втором полугодии прошлого года из-за низкой водности на Дальнем Востоке, высокой аварийности и роста потребления электроэнергии

В настоящее время поставки в Китай также идут с ограничениями. "Все сильно зависит от водности, когда и если она появится - мы (прежние объемы - прим. ТАСС) может догоним и перегоним", - уточнила представитель компании.

Ранее сообщалось, что компания "Интер РАО" снизила экспорт электроэнергии в Китай по ВЛ-500 кВ "Амурская-Хэйхэ" с целевых 600 МВт.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.