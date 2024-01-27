"Интер РАО" снизила в 2023 году экспорт электроэнергии на 27%

Показатель составил 10,7 млрд кВт·ч, сообщила официальный представитель компании Александра Панина

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Компания "Интер РАО" - оператор экспорта-импорта электроэнергии в России - экспортировала в 2023 году 10,7 млрд кВт·ч против 13,6 млрд кВт·ч в 2022 году, сообщила журналистам официальный представитель компании Александра Панина в кулуарах Дня энергетики в рамках Международной выставки-форума "Россия".

"Экспорт у нас составил порядка 10,7 млрд кВт·ч, в прошлом году было порядка 13,6. В прошлом году до мая включительно были поставки в страны Евросоюза", - сказала она.

По словам Паниной, если исключить экспорт в страны ЕС, то в целом поставки электроэнергии на Восток выросли вдвое.

Также она добавила, что 2023 год был не худшим годом по прибыли. "По марже не худший год, если убрать последние годы, когда были рекордные прибыли", - уточнила Панина.

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов говорил, что в 2023 году упали объемы поставок в Китай в связи с неудовлетворительным энергобалансом на востоке. При этом министр выразил надежду, что в 2024 году Россия восстановит объемы экспорта в Китай.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.