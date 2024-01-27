"Интер РАО" в 2023 году экспортировала в Казахстан рекордные 4,7 млрд кВт·ч электроэнергии

В Монголию поставки составили 900 млн кВт·ч, сообщила официальный представитель компании Александра Панина

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Компания "Интер РАО" - оператор экспорта-импорта электроэнергии в России - установила в 2023 году рекорд поставок электроэнергии в Казахстан и Монголию. Экспорт в Казахстан достиг 4,7 млрд кВт·ч, в Монголию - 900 млн кВт·ч, сообщила журналистам официальный представитель компании Александра Панина в кулуарах Дня энергетики в рамках Международной выставки-форума "Россия".

"У нас рекордная поставка была в прошлом году в Казахстан, 4,7 млрд кВт·ч, такого никогда не было. Последнее полугодие был самый главный рост. Рекордная поставка была в Монголию (900 млн кВт·ч), мы развернулись на Восток и перевыполнили то, что планировали изначально", - сказала она.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.