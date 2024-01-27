"Россети" вложили более 2 трлн рублей в развитие сетей с 2018 года

Генеральный директор Андрей Рюмин напомнил, что компания работает в 82 регионах России, обеспечивая передачу около 80% производимой в стране электроэнергии

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Группа "Россети" с 2018 года вложила более 2 трлн рублей в модернизацию и развитие сетевого комплекса. Об этом и других достижениях и задачах электросетевого комплекса рассказал генеральный директор компании Андрей Рюмин на пленарной сессии "ТЭК России: новые возможности для развития" в рамках отраслевого Дня энергетики на выставке-форуме "Россия".

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, главы ведущих энергетических, нефтяных, газовых и угольных компаний.

Новак в ходе сессии отметил, что российский ТЭК стал одним из самых мощных в мире. В стране в настоящее время разрабатывается 2 тыс. нефтяных и 180 газовых месторождений, проложено 250 тыс. км нефте- и газопроводов. Действует более 1 тыс. электростанций, построено 4 млн км линий электропередач. "Самое главное - в отрасли ТЭК работают высокопрофессиональные сотрудники - более 3 млн человек, которые своими знаниями, опытом и энергией развивают нашу энергетику и обеспечивают процветание нашей Родины", - подчеркнул вице-премьер.

Рюмин напомнил, что группа "Россети" работает в 82 регионах России, обеспечивая передачу около 80% производимой в стране электроэнергии. Общая протяженность линий электропередачи составляет 2,5 млн км, трансформаторная мощность подстанций - 853 тыс. МВА.

"С 2018 года группа "Россети" вложила более 2 трлн рублей в модернизацию и развитие сетевого комплекса. В том числе это проекты, нацеленные на расширение Восточного полигона железных дорог, укрепление энергетической безопасности страны, электроснабжение экспортных трубопроводов "Сила Сибири" и "Восточная Сибирь - Тихий океан", резидентов ТОР, международных мероприятий", - отметил глава компании.

Рюмин напомнил, что в 2012 году президент России Владимир Путин поставил задачу существенно сократить сроки подключения к сетям и уменьшить количество процедур. "Россети" провели для этого большую работу: в среднем "Россети" ежегодно осуществляют более 350 тыс. присоединений не только крупных объектов, но и социально значимых проектов, эффект от которых люди видят "здесь и сейчас". С 2018 года "Россети" обеспечили электроснабжение 1,5 млн жилых домов, тысяч школ и детских садов, больниц и поликлиник, отметил Рюмин.

Он подчеркнул, что "Россети" также активно работают над расширением спектра услуг для потребителей. Многие сервисы перешли в цифровой формат, стали быстрее и удобнее. Это также помогает решать поставленную президентом задачу по повышению доступности инфраструктуры.

Группа "Россети" - крупнейший заказчик электротехнической промышленности, активно занимающийся импортозамещением. С 2014 года доля отечественного оборудования в закупках компании выросла с 60% до более чем 90%. Уже работают высокоавтоматизированные подстанции, цифровые центры управления сетями, построенные с использованием российских технологий.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.