Вице-премьер отметил, что это добровольное, а не письменное соглашение

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак не знает, решались ли технические вопросы по выходу Анголы из ОПЕК и ОПЕК+.

"Я только заявления слышал. Я не знаю, технически решались эти вопросы или не решались. Это надо уточнять у них и у ОПЕК", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, вышла ли Ангола из сделки ОПЕК+.

"У нас вообще это добровольное, а не письменное соглашение", - добавил Новак.

21 декабря министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтину Азеведу объявил, что страна выходит из ОПЕК. Министр объяснял это несогласием Анголы с квотами на добычу в рамках сделки ОПЕК+. После заявления Анголы ОПЕК официально не подтверждала, что эта страна покинула организацию. В начале января ОПЕК лишь распространила совместное заявление стран ОПЕК+, в котором члены альянса подтвердили свою приверженность единству, сплоченности и обеспечению стабильности нефтяного рынка.

Кроме того, вице-премьер РФ отметил, что в сделке ОПЕК+ должно участвовать больше стран, поскольку это будет эффективнее для рынка нефти. "Чем больше стран, которые консолидируют свои усилия, тем это более эффективно для рынка, поскольку рынок очень тонкий. Надо, чтобы [в ОПЕК+] участвовало больше стран", - сказал он.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.