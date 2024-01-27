ЛДПР предложит кабмину субсидировать железнодорожные поездки на Дальний Восток

По словам председателя партии Леонида Слуцкого, предлагается ввести особые тарифы на перевозки либо компенсацию затрат

ХАБАРОВСК, 27 января. /ТАСС/. ЛДПР направит в правительство РФ предложения по субсидированию поездок железнодорожным транспортом для жителей Дальнего Востока по аналогии с авиаперевозками. Об этом сообщил ТАСС председатель партии Леонид Слуцкий, который находится с рабочей поездкой в Хабаровском крае.

"Предлагаем к субсидированию авиаперевозок для жителей Дальнего Востока добавить субсидирование билетов на железнодорожный транспорт. Подготовили соответствующее письмо в адрес председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина", - сказал Слуцкий.

По его словам, предлагается ввести особые тарифы на перевозки либо компенсацию затрат.

Во время встречи с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым председатель ЛДПР отметил, что эта мера стала бы актуальной для дальневосточников, желающих, например, отдохнуть на Байкале. Реализация инициативы поможет снизить нагрузку на семейный бюджет жителей региона, сделать для них путешествия доступнее и создать новые возможности для развития внутреннего туризма.