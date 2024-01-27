"Россети" за шесть лет вдвое увеличили ежегодные инвестиции в модернизацию инфраструктуры

Приоритетным направлением работы с 2018 года является электроснабжение Восточного полигона железных дорог

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Группа "Россети" за последние шесть лет более чем вдвое увеличила ежегодные инвестиции в строительство и модернизацию инфраструктуры. Об этом заявил заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству холдинга Алексей Мольский на сессии "Электроэнергетика как драйвер роста экономики" в рамках отраслевого дня Международной выставки-форума "Россия".

Крупнейшие проекты связаны с решением задач государственного значения, обеспечением растущего спроса на электроэнергию, отметил он.

Приоритетным направлением работы с 2018 года является электроснабжение Восточного полигона железных дорог. Также "Россети" реализовали ряд значимых мероприятий в других регионах, включая строительство Кольско-Карельского и Печерского транзитов, создание сетевой инфраструктуры для присоединения ранее изолированных центральных районов Якутии к Единой энергосистеме России.

"Надежная энергетическая инфраструктура - обязательное условие для стабильного развития экономики. За последние шесть лет группа "Россети" обеспечила выдачу в сеть порядка 15 ГВт мощности новых электростанций, подключила свыше 2,1 млн потребителей. В том числе это объекты крупного бизнеса, 157 тыс. малых и средних предприятий", - сказал Мольский.

Он отметил, что развитие инфраструктуры продолжается. Крупнейшие проекты ближайших лет будут связаны с электрификацией Восточного полигона, усилением связей энергосистем Урала, Сибири и Дальнего Востока, обеспечением текущих и перспективных нагрузок в Краснодарском крае, Приморье и других регионах.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.