Компании из России хотят расширить поставки лекарств в Мьянму

Министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что для этого странам необходимо сблизить подходы к регистрации лекарственных препаратов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российские компании хотят расширить поставки лекарств в Мьянму. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе российско-мьянманского бизнес-форума, который прошел на ВДНХ в Москве в рамках деловой программы 4-й межправительственной российско-мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Ряд российских производителей выразили готовность к расширению поставок лекарств в Мьянму. Но для упрощения их выхода на мьянманский рынок России и Мьянме необходимо сблизить подходы к регистрации лекарственных препаратов", - сказал он.

По экспертным оценкам, которые привели в пресс-службе Минэкономразвития, потенциальный объем фармацевтического рынка Мьянмы оценивается в $1 млрд.

Там также указали на совместный проект двух стран в сфере сельского хозяйства, который готовится к реализации. Речь идет о производстве удобрений в Мьянме.

"Ряд российских компаний получили от мьянманских коллег предложения по участию в модернизации железных дорог республики, - добавил Решетников. - Ускорить реализацию потенциально выгодных проектов помогут инвестиции. У наших стран есть все необходимые условия для этого".

Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.