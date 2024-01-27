В РЭЦ заявили, что ярмарка-фестиваль "Сделано в России" заинтересовала потребителей в КНР

Генеральный директор центра Вероника Никишина сообщила о получении от провинции Ляонин приглашения продолжать проводить такие фестивали в регионе

ШЭНЬЯН /Китай/, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Формат ярмарки-фестиваля "Сделано в России" оказался крайне интересным для китайских потребителей. Об этом корреспонденту ТАСС рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина в ходе первой ярмарки-фестиваля "Сделано в России" в Шэньяне - административном центре провинции Ляонин.

"Мы видим огромный интерес к российской продукции, подобные выставки - это уникальный формат, который оказался очень интересным для китайских потребителей. Мы уже получили от китайской провинции Ляонин приглашение продолжать проводить такие фестивали в регионе", - сказала Никишина.

По ее словам, РЭЦ получил приглашение от руководства провинции Ляонин провести первый фестиваль - ярмарку российских товаров три месяца назад.

"Инициатива руководства провинции являлась определяющей для того, чтобы мы вместе смогли организовать такое мероприятие, - сказала Никишина. - Было очень много организационных моментов, которые невозможно решить без позитивного и проактивного отношения руководства региона".

Она допустила, что подобные выставки могут расширить свой географический охват в Китае. "У нас сейчас есть как минимум пять крупных регионов Китая в проработке. Мы будем продолжать проводить фестиваль "Сделано в России" и в провинции Ляонин, и в других регионах", - отметила она.

"Сделано в России"

В мероприятии, которое проходит с 27 января по 4 февраля в китайских городах Шэньян и Далянь, принимают участие около 130 компаний из 30 регионов России. Среди них производители мясной продукции "Мираторг" и "Черкизово", пивоваренная компания "Балтика", холдинг "Объединенные кондитеры" и кондитерское объединение "Славянка", производитель макаронных изделий и муки "Макфа", производитель консервированной овощной продукции "Дядя Ваня", дальневосточная компания "Русский краб" и многие другие. На выставке представлены почти 1,5 тыс. наименований товаров. Цель мероприятия - заинтересовать и вовлечь посетителей в работу ярмарки и повысить узнаваемость продукции под брендом "Сделано в России".

Гости ярмарки смогут не только оценить продукцию российских производителей, но и послушать музыкальные коллективы из России и Китая, поучаствовать в мастер-классах по традиционным российским промыслам, а также посетить фотозону в русском стиле. Организаторы ожидают, что на выставке побывают порядка 3 млн человек.

Годы культуры России и Китая проходят в 2024-2025 годах. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" дает старт серии мероприятий по продвижению российского экспорта в провинциях КНР в течение этих двух лет. Выставка проходит при поддержке Российского экспортного центра, правительства России и правительства провинции Ляонин.