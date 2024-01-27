В Королеве запустили после ремонта головной газораспределительный пункт

К нему подключены 1 274 дома

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Газораспределительный пункт (ГРП) "Самаровка" запустили в подмосковном Королеве после ремонта, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

"Андрей Воробьев и Александр Новак запустили головной газораспределительный пункт городского округа Королев "Самаровка". Открыли обновленный объект губернатор Московской области и зампред правительства РФ по видео-конференц-связи в День энергетики на подмосковном стенде выставки-форума "Россия". В мероприятии также приняли участие министр энергетики РФ Николай Шульгинов, гендиректор ПАО "Россети Московский регион" Петр Синютин и гендиректор АО "Мособлгаз" Игорь Баранов", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что ГРП "Самаровка" снабжает Королев необходимым объемом газа. К нему подключены 1 274 дома, 120 тыс. квартир, 1,5 тыс. коммунально-бытовых предприятий и 27 котельных. Кроме того, газораспределительный пункт, мощность которого 75 тыс. куб. м/час, обеспечивает газом предприятия оборонно-космической отрасли с непрерывным циклом производства. ГРП полностью перевооружили и комплексно отремонтировали. Теперь его можно эксплуатировать в автоматическом режиме - без постоянного присутствия персонала.

Также в этот день на подмосковном стенде говорили о реализации президентского проекта "Социальная газификация", газовой безопасности и модернизации системы энергоснабжения.

"Наш президент принял решение о социальной догазификации. Этой программе уже больше 2 лет, и вы активно нам помогали, сопровождали эту работу. За это время мы газифицировали 320 тыс. человек. Вообще в Московской области уровень газификации составляет 98%. Но оставшиеся 2% для нашего региона - это очень много. И каждый человек хочет иметь комфортные условия в своих поселках, небольших населенных пунктах. Поэтому мы продолжаем программу. В этом году задача - газифицировать еще порядка 20 тыс. человек и следующие два - примерно в том же темпе", - сказал Воробьев.