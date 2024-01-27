Новак по телемосту подключил газ к фельдшерско-акушерскому пункту в Тамбовской области

Объект, построенный в 1989 году, ранее отапливался дровами

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Вице-премьер России Александр Новак принял участие в подключении к газу фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе Сурава Тамбовской области. Церемония прошла в формате телемоста на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ в Москве в рамках Дня энергетики, передает корреспондент ТАСС.

"Сейчас будет подключен к газу фельдшерско-акушерский пункт. <…> Важно, чтобы газ в кратчайшие сроки был доведен до максимального количества домов граждан и социальных учреждений", - отметил Новак.

По словам главы Тамбовской области Максима Егорова, регион первым в формате телемоста с форума-выставки подключил газ к ФАП.

Генеральный директор "Газпром газораспределение Тамбов" Роман Стефанов отметил, что ранее фельдшерско-акушерский пункт, построенный в 1989 году, отапливался дровами. Всего в селе Сурава находится более 600 домов, в которых проживают свыше 1,2 тыс. человек.

В ходе рабочей встречи на форуме-выставке с генеральным директором "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым Егоров рассказал, что за 2023 год Тамбовская область поднялась в рейтинге с 21-го на 4-е место в программе догазификации. В прошлом году объем поставки природного газа впервые за 15 лет превысил значение в 2 млрд куб. м.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.