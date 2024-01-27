Глава Кузбасса заявил, что регион готов закрыть возрастающую мировую потребность в угле

Сергей Цивилев отметил, что в декабре 2023 года было заключено соглашение между правительством региона и ОАО "РЖД", предусматривающее отгрузку и вывоз из региона железнодорожным транспортом каменного угля на экспорт

КЕМЕРОВО, 27 января. /ТАСС/. Кемеровская область занимает лидирующие позиции в сфере угледобычи в России и может полностью обеспечить мировую потребность в угле, которая будет увеличиваться в ближайшие 20-30 лет. Такое мнение выразил губернатор региона Сергей Цивилев на мероприятии по случае Дня энергетика, который проходит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщила пресс-служба правительства области.

"По прогнозам ООН, к 2050 году население планеты увеличится с 8 до 10 млрд человек. Наибольший рост прогнозируется в странах Азии, на которые сейчас приходится более 80% потребления угля. Поэтому мы уверены, что спрос на уголь в ближайшие 20-30 лет будет только расти. У нас есть возможность закрыть эту потребность, нужно только обеспечить возможность вывоза топлива", - сказал Цивилев.

По его словам, в декабре 2023 года было заключено соглашение между правительством Кузбасса и ОАО "РЖД", предусматривающее отгрузку и вывоз из региона железнодорожным транспортом каменного угля на экспорт в восточном направлении в объеме 54,1 млн тонн в 2024 году. "Уголь является важнейшим элементом топливно-энергетического баланса России. При существующих темпах добычи его хватит на 450 лет, есть еще прогнозные ресурсы. Угольная отрасль должна полностью обеспечить потребность на внутреннем рынке и расширить экспортные поставки", - добавил губернатор.

Полученные от экспорта доходы правительство Кемеровской области направит на развитие неугольных отраслей для обеспечения устойчивости региональной экономики, а также продолжит реализовывать программы, направленные на внедрение экологически чистых технологий, пояснил Цивилев.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.