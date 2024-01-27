В Тамбовской области построят крупный логистический центр Х5

Объем инвестиций составит более 3 млрд рублей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Крупный логистический центр на 800 рабочих мест построят в Тамбовской области, объем инвестиций составит более 3 млрд рублей. Об этом в ходе рабочей встречи с главой региона Максимом Егоровым сообщил вице-президент компании X 5Group Станислав Богданов на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ в Москве.

"Длительное время сотрудничаем с Тамбовской областью, активно там развиваемся. И в ближайшем будущем должны реализовывать проект [логистического центра], который будет связан с областью потребительского рынка. Это позволит создать новые рабочие места", - сказал Богданов.

Начать строительство планируется в марте 2024 года. В 2026 году центр должен выйти на проектную мощность. В настоящее время заключен договор аренды земельного участка, где построят логистический комплекс. Планируется, что налоговые поступления от реализации проекта составят более 4 млрд рублей.

В четвертом квартале X5 Group открыла 1,006 тыс. магазинов, за весь год - 3,149 тыс. торговых объектов. По состоянию на 31 декабря 2023 года количество магазинов под управлением группы достигло 24,472 тыс., включая 21,308 тыс. "Пятерочек", 972 "Перекрестка" и 1,5 тыс. магазинов "Чижик". Торговая площадь X5 на конец декабря составила 10,206 млн кв. м, что на 12,1% больше показателя на конец 2022 года.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.