Росатом в 2024 году планирует физические пуски на АЭС в Бангладеш и Индии

Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев отметил, что идут активные переговоры с партнерами из стран Ближнего Востока

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Росатом планирует осуществить физические пуски на АЭС в Бангладеш и Индии в 2024 году. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

"В этом году за рубежом у нас два физпуска запланировано совершенно точно: это станция "Руппур" в Бангладеш и это третий блок "Куданкулам" в Индии. Вплотную подходим к физпуску и в Турции, там точно совершенно закончатся пусконаладочные работы", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Лихачев отметил, что на стадии высокой готовности находится несколько договоренностей с другими странами. "Наши белорусские партнеры говорят, [что] не посмотреть ли нам на третий блок новой станции, турецкое правительство ведет с нами переговоры еще об одной четырехблочной станции", - отметил глава Росатома.

Он подчеркнул, что идут активные переговоры с партнерами из стран Ближнего Востока. Также, по словам Лихачева, в течение полутора-двух лет Армения должна определиться с дальнейшим форматом развития атомной энергетики.

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