РНКБ продолжил прием заявок на выдачу IT-ипотеки

Они принимаются в обычном режиме

ТАСС, 27 января. РНКБ продолжил прием заявок на получение льготной IT-ипотеки, но приостановил выдачу кредитов по этой программе из-за израсходования лимитов по ней. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

"Банк РНКБ не прекращал прием заявок на IT-ипотеку. Заявки принимаются в обычном режиме. В настоящее время лимит банка по данной программе исчерпан, и кредиты по IT-ипотеке временно не выдаются. После установления новых лимитов банк продолжит выдавать кредиты на IT-ипотеку", - сказал собеседник агентства.

Ранее РНКБ назывался среди банков, которые перестали принимать заявки на оформление льготной IT-ипотеки наряду с ПСБ Банком, МТС Банк и Банком Санкт-Петербурга. Также, по словам экспертов, Сбер и ВТБ снизили объемы выдачи займов по этой программе. По данным ДОМ.РФ, это может объясняться тем, что лимиты на выдачу кредитов были израсходованы.