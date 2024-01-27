В Россию ввезли более 885 тыс. яиц из Турции

В Объединенной зерновой компании сообщили, что партия прошла ветконтроль и таможенную очистку

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Объединенная зерновая компания (ОЗК) доставила в Россию партию куриных яиц в количестве более 885 тыс. штук, ею пройдены ветеринарный контроль и таможенная очистка. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"27 января партия яиц, которую Группа ОЗК импортировала из Турции, была выгружена в порту Новороссийск, прошла ветеринарный контроль и таможенную очистку. Размер поставленной партии куриных яиц составляет более 885 тыс. штук", - говорится в сообщении.

В компании также отметили, что в ближайшее время товар будет передан российскому покупателю.

О ситуации с ценами

Поставки импортных яиц призваны стабилизировать ценовую ситуацию в этом сегменте. Ранее Россельхознадзор сообщал, что по состоянию на 26 января 2024 года в Россию ввезено 2,2 млн пищевых яиц из Турции, а также 4,5 млн яиц из Азербайджана.

По данным Росстата, куриные яйца в России в декабре 2023 года подорожали на 61,35% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом за период с 16 по 22 января 2024 года цены на них снизились на 1,4%, неделей ранее - с 10 по 15 января - цены на этот продукт снизились впервые с июня 2023 года - на 0,2%.