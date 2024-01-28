Глава JPMorgan заявил о движении экономики США "к краю обрыва" из-за госдолга

Джеймс Даймон согласился с мнением бывшего спикера Палаты представителей Конгресса Полом Райаном, который назвал госдолг "самым предсказуемым кризисом" в истории страны

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Экономика США движется к краю обрыва из-за большого госдолга. Такое мнение в пятницу выразил глава американского банка JPMorgan Джеймс Даймон.

"Это обрыв, и мы видим этот обрыв. До него еще около 10 лет, но мы мчимся к нему со скоростью 60 миль в час (около 97 км в час - прим. ТАСС)", - сказал он телеканалу Fox News.

Даймон согласился с мнением бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном, который назвал госдолг, увеличивающийся как снежный шар, "самым предсказуемым кризисом" в истории Соединенных Штатов.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее назвала пугающим размер госдолга Соединенных Штатов в $34 трлн.

В начале января Минфин США сообщил, что госдолг страны превысил отметку в $34 трлн. За 2023 год он вырос более чем на $4 трлн.