В Российском экспортном центре увидели огромные возможности для поставок в Китай

Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина уточнила, что ассортимент российской продукции пока слабо представлен на северо-востоке КНР

ШЭНЬЯН /Китай/, 28 января. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Российский экспортный центр (РЭЦ) видит огромный потенциал китайского рынка, в частности для агропромышленных экспортеров из РФ. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на ярмарке-фестивале "Сделано в России", открывшейся в Шэньяне - административном центре провинции Ляонин.

"Мы видим огромные экспортные возможности, которые не реализованы на китайском рынке, он очень емкий, - сказала Никишина. - В первую очередь здесь существует большой спрос на продукцию агропромышленного комплекса". По ее словам, Китай - это "вожделенный рынок для многих российских экспортеров-производителей".

Она отметила, что ассортимент российской продукции пока слабо представлен на северо-востоке Китая. "Мы являемся поставщиками сюда нескольких товарных позиций, но мы хотим максимально диверсифицировать продукцию, в том числе и готовую, которая может и должна занять достойное место на полках китайских магазинов", - заявила Никишина.

В ярмарке-фестивале "Сделано в России", которая проходит с 27 января по 4 февраля в городах Шэньян и Далянь, принимают участие около 130 компаний из 30 регионов России. Среди них производители мясной продукции "Мираторг" и "Черкизово", пивоваренная компания "Балтика", холдинг "Объединенные кондитеры" и кондитерское объединение "Славянка", производитель макаронных изделий и муки "Макфа", производитель консервированной овощной продукции "Дядя Ваня", дальневосточная компания "Русский краб". На выставке представлено почти 1,5 тыс. наименований товаров. Цель мероприятия - заинтересовать и вовлечь посетителей в работу ярмарки и повысить узнаваемость продукции под брендом "Сделано в России".

Гости ярмарки смогут не только оценить продукцию российских производителей, но и послушать музыкальные коллективы из России и Китая, поучаствовать в мастер-классах по традиционным российским промыслам, а также посетить фотозону в русском стиле. Организаторы ожидают, что на выставке побывают порядка 3 млн человек.

Годы культуры России и Китая проходят в 2024-2025 годах. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" дает старт серии мероприятий по продвижению российского экспорта в провинциях КНР в течение этих двух лет. Выставка проходит при поддержке Российского экспортного центра, правительства России и правительства провинции Ляонин.