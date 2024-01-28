В Белгородской области медсестры стали получать доплаты за досрочный выход из декрета

Размер выплаты составит 20 тыс. рублей ежемесячно

ТАСС, 28 января. Медсестры в Белгородской области, досрочно вернувшиеся из декретного отпуска, с 2024 года стали получать ежемесячную доплату. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков на своей странице во "ВКонтакте". Ранее доплаты за досрочный выход из декрета получали только врачи.

"Три года назад во время борьбы с ковидом мы принимали одно из решений, которое позволило нам сократить отсутствие того количества отсутствующих на рабочих местах врачей за счет того, что женщины при досрочном выходе из декретного отпуска получали доплату в размере 30 тыс. рублей. Мы оставили эту форму поддержки. В этом году расширяем ее и на средний медицинский персонал", - написал Гладков.

По словам губернатора, если врач за досрочный выход из декретного отпуска получает по 30 тыс. рублей ежемесячно, то доплата среднему медицинскому персоналу составляет 20 тыс. рублей. "Уже с начала этого года семь врачей получили такую доплату, а также 11 работников из числа среднего медицинского персонала", - проинформировал глава региона.

