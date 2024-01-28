В Запорожскую область доставили партию из 22 автолавок для прифронтовых районов

В феврале регион получит еще 26 автолавок

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. ГУП "Рынки Запорожья" получило первую партию из 22 автолавок для выездной торговли в районах области, находящихся у линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил ТАСС министр промышленности и торговли Запорожской области Николай Еланцев.

"В Запорожскую область доставлены 22 автомобиля для организации выездной торговли. Автолавки необходимы для обеспечения продуктами питания и товарами первой необходимости жителей прифронтовых территорий, отдаленных населенных пунктов, подвоза продукции к линии боевого соприкосновения", - сказал Еланцев. Он добавил, что в феврале регион получит еще 26 автолавок.

В декабре вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе поездки в Луганскую Народную Республику сообщил, что новые российские регионы и три граничащие с Украиной области получат более 230 автолавок на общую сумму 1 млрд рублей для выездной торговли на прилегающих к районам боевых действий территориях.