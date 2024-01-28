МИД РФ: объемы поставок куриных яиц из Белоруссии в Россию убедительно растут

По словам главы второго департамента стран СНГ дипведомства Алексея Полищука, по итогам 11 месяцев 2023 года на республику приходилось 94,1% импорта этой продукции

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Объем поставок куриных яиц из Белоруссии в Россию убедительно растет, по итогам 11 месяцев 2023 года на республику приходилось 94,1% импорта этой продукции. Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

В декабре министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Сергей Бартош, комментируя ситуацию с дефицитом яиц, которая тогда сложилась в РФ, заявил, что республика готова поставлять в Россию имеющиеся у нее излишки куриных яиц и мяса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь поручил представителям Витебской бройлерной птицефабрики "поделиться" с россиянами куриными яйцами.

"Показатели в этой области солидные. По итогам 2022 года на Белоруссию пришелся 71% от общего импорта мяса птицы в Россию. За 11 месяцев 2023 года количественные показатели поставок выросли на 5,3%. По пищевым яйцам цифры еще более убедительные - 94,1% объемов импорта в нашу страну", - отметил Полищук.

В целом же, по его словам, на поставки продовольствия в последние годы приходится порядка 13% российского экспорта и 25% белорусского импорта, а "российско-белорусский товарооборот растет внушительными темпами". Так, по данным на конец ноября 2023 года, увеличение "составило почти 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года".

Полищук также напомнил, что в прошлом году страны завершили выполнение "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы" и 28 отраслевых союзных программ, в том числе предусматривающих создание общего аграрного рынка и устранение барьеров во взаимной торговле.

"В ближайшее время ожидается утверждение новых интеграционных планов на 2024-2026 годы. Предусмотрены и дополнительные объединительные шаги в аграрно-продовольственной сфере", - добавил дипломат.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.