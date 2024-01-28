В Архангельске перевозчик не берет деньги за проезд в автобусах из-за кибератаки

DDoS-атака была совершена на систему оплаты "Сбертройка"

АРХАНГЕЛЬСК, 28 января. /ТАСС/. Компания-перевозчик в Архангельске не берет плату за проезд в автобусах из-за DDoS-атаки на систему оплаты "Сбертройка", сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на представителя компании-перевозчика "Рико".

"От представителей электронной системы "Сбертройка" поступило сообщение, что 26 января ее серверы подверглись DDoS-атаке. По этой причине проведение оплаты проезда невозможно ни в Архангельске, ни в других городах различных регионов России. На сегодняшний день работоспособность системы восстановлена частично, специалисты продолжают устранять проблемы", - говорится в сообщении.

Компания "Рико" исполняет свои обязательства перед пассажирами, в Архангельске автобусы выходят в рейсы в соответствии с расписанием выходного дня, отмечает представитель перевозчика. Компания сообщает, что до восстановления системы оплаты пассажиров будут возить бесплатно. "Наши сотрудники в автобусах и диспетчерской сегодня сталкиваются с несправедливыми обвинениями в адрес "Рико", поэтому мы считаем важным пояснить архангелогородцам причины бесплатного проезда. Как только "Сбертройка" сможет обеспечить восстановление работы касс, мы готовы продолжить обслуживание в штатном режиме", - говорится в комментарии компании.

"Рико" - самый крупный перевозчик в Архангельске, он обслуживает значительную часть автобусных маршрутов в городе. В Архангельске есть только автобусный общественный транспорт.