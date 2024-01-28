Путин: кабмин примет решение о финансировании работы в Антарктиде до 2027 года

Президент отметил, что требуются миллиардные вложения в эту работу

СТРЕЛЬНА, 28 января. /ТАСС/. Правительство пока не приняло решение о финансировании работы исследователей Антарктики, но обязательно сделает это. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия по видеосвязи нового зимовочного комплекса антарктической станции "Восток".

"Знаю, что 2025-2027 годы требуют миллиардных вложений в эту работу. Решение правительством пока не принято. Но принято будет - заверяю вас", - обратился Путин по видеосвязи к работающим на станции "Восток" полярникам.