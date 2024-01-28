Глава "Новатэк" заявил, что станция "Восток" в Антарктиде стала самой современной в мире

Леонид Михельсон отметил, что все системы жизнеобеспечения многократно дублированы и рассчитаны на полностью автономное пребывание полярников в течение полярной зимы

СТРЕЛЬНА, 28 января. /ТАСС/. Российская станция "Восток" в Антарктиде, для которой сегодня был введен в эксплуатацию новый зимовочный комплекс, стала не только уникальной в плане расположения, но и самой современной в мире. Об этом на церемонии ввода в опытную эксплуатацию проекта сказал глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"В Антарктиде есть станции у более 25 стран. У России - 5 круглогодично действующих. Но станция "Восток" - самая южная и уникальная из всех. А теперь она будет и самой современной", - сказал он президенту России Владимиру Путину.

По его словам, старый зимовочный комплекс станции "Восток" морально и физически устарел. Его износ составляет более 95%. "Мне довелось побывать на станции "Восток" в 2014 году, и после этой поездки возникла идея спроектировать и построить новый зимовочный комплекс, полностью отвечающий всем современным требованиям", - отметил он.

За это время был построен принципиально новый современный модульный зимовочный комплекс. В 2020 году он был изготовлен на заводе в Гатчине, здесь же состоялась контрольная сборка. Вся комплектация была обеспечена российскими и белорусскими поставщиками, рассказал президенту Михельсон.

О ходе строительства

В ноябре 2021 году в Антарктиду были доставлены первые модули, дальнейшая доставка вглубь континента велась санно-гусеничным способом на специально разработанных грузовых платформах с грузоподъемностью до 60 млн тонн.

Монтаж проходил с января 2022 года по январь 2024 года. "Комплекс состоит из пяти модулей общей площадью более 3 000 м. Они установлены на несущей раме, которая опирается на 36 опор из нержавеющей стали. На каждой из них установлен домкрат для подъема на нужную высоту для компенсации просадок снежного основания. Она в состоянии сама себя поднимать в зависимости от снежного покрова", - отметил он.

В новом зимовочном комплексе могут проживать до 15 человек зимой и до 35 человек летом. В нем располагаются лаборатории для научных исследований, медицинский блок. Все системы жизнеобеспечения многократно дублированы и рассчитаны на полностью автономное пребывание полярников в течение полярной зимы, добавил глава "Новатэка".