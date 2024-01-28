В РФ мошенники стали рассылать письма о подозрительных транзакциях от имени ФНС

В службе заявили, что не рассылают подобные сообщения и не имеют отношения к этим письмам, а также не совершают телефонные звонки с предложением оплатить налоги онлайн

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России предупредила, что мошенники начали рассылать письма о подозрительных транзакциях от имени налоговой службы. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Неизвестные от имени ФНС России рассылают электронные письма о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика. Ему предлагается пройти дополнительную проверку и предоставить сведения по запросу службы (например, кассовые документы, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи, авансовые отчеты и товаросопроводительные документы)", - говорится в сообщении.

В ФНС заявили, что не рассылают подобные сообщения и не имеют отношения к этим письмам, а также не совершают телефонные звонки с предложением оплатить налоги онлайн.

"Для прохождения данной процедуры предлагается обратиться к назначенному инспектору. В ином случае счета налогоплательщика будут заморожены до выяснения обстоятельств. Pdf-скан указанного письма содержит печати и реквизиты, а контакты инспектора прикрепляются в телеэлектронной рассылки", - добавили в ведомстве.

Налоговая служба напоминает, что вся необходимая информация о налогах и способах их оплаты размещена в личном кабинете налогоплательщика. На почту приходят только автоматические уведомления, которые не содержат данные сведения, а лишь напоминают, что с детальной информацией следует ознакомиться именно в личном кабинете.