Мэр Даляня заявил, что выставка "Сделано в России" укрепит дружбу РФ и Китая

Чэнь Шаован отметил, что товарооборот города с регионами России в прошлом году вырос на 80%

ДАЛЯНЬ /Китай/, 28 января. /ТАСС/. Ярмарка-фестиваль "Сделано в России" укрепит дружеские связи народов РФ и КНР. Об этом заявил мэр города Далянь Чэнь Шаован на официальной церемонии ее открытия.

"Я уверен, что этот фестиваль <...> поможет углубить обмены между народами России и Китая и укрепить нашу дружбу", - сказал мэр города. Он выразил надежду на углубление практического взаимодействия с Российским экспортным центром для укрепления сотрудничества между Далянем и российскими регионами в морской логистике, технологических инновациях, торговле и промышленности.

Чэнь Шаован отметил, что в 2023 году Далянь и субъекты РФ добились значимых результатов в межрегиональном сотрудничестве. По его словам, товарооборот Даляня с регионами России в прошлом году вырос на 80%.

Он напомнил, что в 2023 году в Даляне было создано представительство Приморского края РФ. Кроме того, Далянь и Владивосток запустили прямой авиарейс между городами. Также между Далянем и тремя российскими портами запустили четыре грузовых маршрута, сказал Чэнь Шаован.

Выставка в Даляне, втором крупнейшем городе северо-восточной китайской провинции Ляонин, открылась на следующий день после старта ярмарки в Шэньяне, административном центре региона.

"Сделано в России"

В ярмарке-фестивале "Сделано в России", которая проходит с 27 января по 4 февраля в китайских городах Шэньян и Далянь, принимают участие около 130 компаний из 30 регионов России. Среди них - производители мясной продукции "Мираторг" и "Черкизово", пивоваренная компания "Балтика", холдинг "Объединенные кондитеры" и кондитерское объединение "Славянка", производитель макаронных изделий и муки "Макфа", производитель консервированной овощной продукции "Дядя Ваня", дальневосточная компания "Русский краб" и многие другие. На выставке представлено почти 1,5 тыс. наименований товаров. Цель мероприятия - заинтересовать и вовлечь посетителей в работу ярмарки и повысить узнаваемость продукции под брендом "Сделано в России".

Гости ярмарки смогут не только оценить продукцию российских производителей, но и послушать музыкальные коллективы из России и Китая, поучаствовать в мастер-классах по традиционным российским промыслам, а также посетить фотозону в русском стиле. Организаторы ожидают, что на выставке побывают порядка 3 млн человек.

Годы культуры России и Китая проходят в 2024-2025 годах. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" дает старт серии мероприятий по продвижению российского экспорта в провинциях КНР в течение этих двух лет. Выставка проходит при поддержке Российского экспортного центра, правительства России и правительства провинции Ляонин.